12:47, 6 ноября 2025Экономика

В России предложили ввести карточки на лекарства

Нилов: Россиянам в трудной ситуации необходимо выдавать карточки на лекарства
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россиянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, необходимо выдавать карточки на лекарства. Такое предложение внес депутат Госдумы Ярослав Нилов, его цитирует НСН.

Парламентарий представил законопроект о выдаче именных лекарственных сертификатов на сумму до 4500 рублей, или 25 процентов от прожиточного минимума по стране.

Такие карточки могут получать малоимущие, бедные одинокие россияне с доходом в месяц ниже прожиточного минимума и те, кто сможет доказать, что оказался в трудной жизненной ситуации.

В начале ноября депутаты Мособлдумы подготовили законопроект, который предполагает внедрение продовольственных сертификатов для граждан, которые попали в трудное финансовое положение. Как пояснил представитель облдумы, продовольственные сертификаты будут иметь строгий целевой характер. Их нельзя будет конвертировать в наличные деньги, что гарантирует расходование исключительно на базовые и наиболее необходимые продукты питания — крупы, макароны, овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, рыбу, хлебобулочные изделия.

Свежая Россия
