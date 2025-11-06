Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:50, 6 ноября 2025Экономика

В России предостерегли от заморозки цен

Эксперт Максимов: Заморозка цен в России может привести к дефициту продуктов
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Заморозка цен в России может привести к дефициту продуктов. От ограничения стоимости товаров предостерег вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов, его слова приводит НСН.

По словам эксперта, попытки заморозить цены опасны, так как не учитывают инфляции и скрытой инфляции. Россия живет по законам рыночной экономики и важно, чтобы рыночные механизмы продолжали работать, бизнес понимал, что в случае необходимости может поменять цену, а конкуренция — обеспечить разумные наценки.

«Если мы будем диктовать, какой делать оптовую и розничную цены, ничего хорошего не будет. Мы это все-таки уже проходили. Классический социализм — это немного другое, понятно, но ничего хорошего здесь нет. Есть примеры других стран, где так же пытались регулировать», — подчеркнул Максимов.

Вместо жесткой заморозки цен власти могут применять таможенное и тарифное регулирование, поддерживать определенных производителей, поддерживать импорт, в некоторых случаях — ограничивать экспорт. Помогать местным производителям также можно, но этим должны заниматься специалисты, которые понимают, как этим всем не навредить, добавил эксперт.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили ограничить наценки в магазинах уровнем в 15 процентов.

«По данным различных исследований и журналистских расследований, наценка на товары (разница между закупочной и розничной стоимостью для потребителей) составляет от 10 процентов на социально значимые товары до 200 процентов и даже 300 процентов на непродовольственные и отдельные продовольственные товары», — гласит пояснительная записка.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В постсоветской стране отказались от дружбы с Россией и Белоруссией

    Назван фаворит матча Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом»

    В Конгрессе захотели запретить Трампу нападать на Венесуэлу

    Россиян предупредили о надвигающемся на Вьетнам тайфуне

    На Украине решили временно не демонтировать памятник Пушкину

    Россиян научили выбирать надежную искусственную елку

    Кровавые свастики заинтересовали немецких полицейских

    Лукашенко призвал белорусов отказаться от Gucci и Versace

    Пилотируемый корабль Shenzhou-20 столкнулся с космическим мусором

    Число отравившихся роллами в российском городе выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости