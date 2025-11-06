В России предостерегли от заморозки цен

Эксперт Максимов: Заморозка цен в России может привести к дефициту продуктов

Заморозка цен в России может привести к дефициту продуктов. От ограничения стоимости товаров предостерег вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов, его слова приводит НСН.

По словам эксперта, попытки заморозить цены опасны, так как не учитывают инфляции и скрытой инфляции. Россия живет по законам рыночной экономики и важно, чтобы рыночные механизмы продолжали работать, бизнес понимал, что в случае необходимости может поменять цену, а конкуренция — обеспечить разумные наценки.

«Если мы будем диктовать, какой делать оптовую и розничную цены, ничего хорошего не будет. Мы это все-таки уже проходили. Классический социализм — это немного другое, понятно, но ничего хорошего здесь нет. Есть примеры других стран, где так же пытались регулировать», — подчеркнул Максимов.

Вместо жесткой заморозки цен власти могут применять таможенное и тарифное регулирование, поддерживать определенных производителей, поддерживать импорт, в некоторых случаях — ограничивать экспорт. Помогать местным производителям также можно, но этим должны заниматься специалисты, которые понимают, как этим всем не навредить, добавил эксперт.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили ограничить наценки в магазинах уровнем в 15 процентов.

«По данным различных исследований и журналистских расследований, наценка на товары (разница между закупочной и розничной стоимостью для потребителей) составляет от 10 процентов на социально значимые товары до 200 процентов и даже 300 процентов на непродовольственные и отдельные продовольственные товары», — гласит пояснительная записка.