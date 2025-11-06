Россия
В России высказались о последствиях атаки ВСУ на Волгоград

Чепа: Атаки ВСУ на мирные объекты говорят о том, что РФ надо действовать жестче
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «БелПлюс»

Продолжающиеся атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты говорят о том, что России надо действовать жестче, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат высказался о последствиях массированного удара по Волгограду.

«Волгоград уже не в первый раз атакуют. Постоянно его пытаются атаковать. К сожалению, сейчас есть жертва. То, что ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты, говорит о том, что нам надо действовать жестче», — заявил Чепа.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что украинские военные ударили БПЛА по жилому многоэтажному дому. В ходе атаки были повреждены балконы, выбиты стекла. 48-летний житель получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

В ночь на 6 ноября Волгоградская область пережила самую мощную беспилотную атаку со стороны противника за все время специальной военной операции (СВО). Она длилась около семи часов, примерно с часа ночи и почти до восьми утра. За это время в городе прогремело более 40 взрывов.

