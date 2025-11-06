В российских регионах проверят счета получателей детских пособий

Минтруд проверит счета получателей детских пособий в трех регионах России

Минтруд России представил порядок реализации пилотного проекта по учету поступлений на банковские счета при назначении единого пособия, который в 2026 году внедрят в трех регионах. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно проекту постановления, в эксперименте будут участвовать Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Эксперимент проведут в несколько этапов.

«Для оценки оборотов по счетам не будут учитываться переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты, доходы от продажи имущества», — пояснили в документе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству назначать детские пособия семьям с низким уровнем доходов. Путин подчеркнул, что пособие по уходу за ребенком должно предоставляться в том числе при незначительном превышении доходов семьи установленного в стране прожиточного минимума на душу населения.