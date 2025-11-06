Россия
14:26, 6 ноября 2025Россия

В российском регионе ВСУ ударили по частному дому с находящейся там женщиной

Гладков сообщил об ударе ВСУ по частному дому с находящейся там женщиной
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по частному дому в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ совершили очередной целенаправленный удар по мирному населению», — написал он.

Атака произошла в Валуйском округе в хуторе Михайловка. Там дрон ударил по частному домовладению. Жительницу, получившую ранения, спасти не удалось.

Украинские войска в ночь на четверг, 6 ноября, выпустили свыше семи десятков беспилотников по России. Известно, что ВСУ пытались атаковать десять регионов России. Больше всего дронов — 49 — сбили над Волгоградской областью.

    Все новости