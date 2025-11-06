Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:49, 6 ноября 2025Мир

В США произошла утечка ядовитых химических веществ после мощного взрыва

В США произошла утечка ядовитых химических веществ после взрыва на заводе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gabriel V. Cardenas / Reuters

Мощный взрыв и утечка ядовитых химических веществ произошли в американском штате Миссисипи. Об этом сообщает Reuters.

Взрыв прогремел на заводе по производству водородной и азотной продукции CF Industries в городе Язу-Сити. Местные жители сообщили, что почувствовали ощутимый толчок и затем сильный химический запах в воздухе. Позже стало известно, что в результате взрыва произошла утечка аммиака на химическом заводе. Жителям ближайших районов приказали эвакуироваться.

Ранее на военном заводе взрывчатых веществ в американском штате Теннесси прогремел мощный взрыв. До этого мощный взрыв и пожар произошли на химическом заводе в американском городе Ньюбург, штат Индиана. По сообщениям горожан в соцсетях, они слышали ощутимый взрыв, а затем увидели густой дым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

    Назван самый популярный у россиян вид вкладов

    На YouTube появилась незакрываемая реклама на полэкрана

    Россиян предупредили о мошенничестве с арендой жилья на Новый год

    Великобритания заявила о готовности коалиции желающих по Украине к миру

    ФСИН подготовит кадры для других стран

    В российской школе рассказали о попытавшихся макнуть ребенка головой в унитаз подростках

    На Западе изменили отношение к Зеленскому

    Отшельник описал сценарий выживания бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    На Землю обрушилась магнитная буря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости