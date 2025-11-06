В США произошла утечка ядовитых химических веществ после мощного взрыва

В США произошла утечка ядовитых химических веществ после взрыва на заводе

Мощный взрыв и утечка ядовитых химических веществ произошли в американском штате Миссисипи. Об этом сообщает Reuters.

Взрыв прогремел на заводе по производству водородной и азотной продукции CF Industries в городе Язу-Сити. Местные жители сообщили, что почувствовали ощутимый толчок и затем сильный химический запах в воздухе. Позже стало известно, что в результате взрыва произошла утечка аммиака на химическом заводе. Жителям ближайших районов приказали эвакуироваться.

Ранее на военном заводе взрывчатых веществ в американском штате Теннесси прогремел мощный взрыв. До этого мощный взрыв и пожар произошли на химическом заводе в американском городе Ньюбург, штат Индиана. По сообщениям горожан в соцсетях, они слышали ощутимый взрыв, а затем увидели густой дым.