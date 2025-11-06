Мир
В США раскрыли видение украинского урегулирования

Уиткофф призвал стороны конфликта на Украине увидеть потенциал к росту экономик
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, как Вашингтон видит урегулирование на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Уиткоффа, в США ожидают, что стороны конфликта на Украине увидят потенциал к росту экономик.

«Две стороны поймут, что решить конфликт кинетически — это плохо для них, и нужно решить вопрос дипломатически, чтобы обеспечить рост своим странам», — призвал спецпосланник на мероприятии в рамках Американского бизнес-форума.

Ранее Уиткофф заявил об интересе Трампа к урегулированию конфликта на Украине. По его словам, у американского президента есть желание «починить все». «Мы не можем починить все, но мы постараемся», — заключил Уиткофф.

