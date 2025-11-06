Мир
08:08, 6 ноября 2025Мир

В США высказались о возможном нападении Европы на Россию

Джонсон: Европа с удовольствием напала бы на Россию, но у нее нет оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Чиновники в европейских странах испытывают желание напасть на Россию. Однако у них нет необходимых для этого ресурсов, рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«То, что Европа спровоцирует прямую войну с русскими, я считаю маловероятным, потому что у Европы нет такой возможности. Я не сомневаюсь, что у них есть желание», — отметил эксперт.

Однако реальность такова, что у ЕС нет оружия и нет опыта его использования. У них хватит огневой мощи, «чтобы разжечь костер, в котором они будут топливом», добавил Джонсон.

При этом он напомнил, какому риску подвергнут себя страны ЕС, если действительно решат атаковать Россию. Так, РФ не будет наносить упреждающие удары по Европе ни при каких обстоятельствах. Но если на страну нападут, то это причинит боль Европе, резюмировал аналитик.

Ранее политик Армандо Мема заявил, что Россия может потребовать у Европы компенсацию за финансирование Украины после окончания конфликта. По словам эксперта, эта война полностью спровоцирована и организована Западом.

