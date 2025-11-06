Владелец «Вашингтон Кэпиталс» оценил рекорд Овечкина в НХЛ

Владелец «Вашингтон Кэпиталс» Леонсис: Для Овечкина рекорд был неизбежен

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Тед Леонсис оценил рекорд российского форварда Александра Овечкина в 900 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

По словам Леонсиса, только для Овечкина достижение рекорда было неизбежно. «Талант поколения, целеустремленный лидер и сердце хоккея в Вашингтоне. Поздравляю, Ови. Какой невероятный момент для нашей команды и болельщиков по всему миру», — написал он.

Ранее Овечкин отличился в домашнем матче против «Сент-Луиса». Таким образом стал первым игроком в истории, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.