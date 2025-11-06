Спор о правилах продажи активов «Лукойла» привел к политическому расколу в стране ЕС

Парламент Болгарии преодолел вето по поводу условий продажи активов «Лукойла»

Парламент Болгарии в четверг, 6 ноября, в срочном порядке рассмотрел и большинством голосов преодолел вето президента страны Румена Радева на законопроект об инвестициях, касающийся в том числе условий возможной продажи в стране активов российской компании «Лукойл». Об этом сообщает ТАСС.

Накануне Радев счел решение депутатов о том, что сделки в обязательном порядке должны проводиться под контролем Государственного агентства национальной безопасности, которое будет выдавать письменное заключение о возможности продажи активов, недопустимым с точки зрения конституции.

После того как 6 ноября лишь 74 парламентария согласились с позицией президента, а 125 из них высказались против нее, стало очевидно, что вопрос о правилах заключения таких сделок стал причиной политического раскола в этой являющейся членом Евросоюза (ЕС) с 2007 года стране.

Завод в Бургасе — единственный в Болгарии НПЗ — перешел в собственность «Лукойла» в 1998 году. В последнее время София принуждает его продать предприятие, в частности заставив отказаться от переработки нефти из России, а также выписывая штрафы. В начале 2025-го болгарский премьер заявлял о семи претендентах на покупку предприятия.