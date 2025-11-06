Россия
Врач оценил опасность популярного у детей «наркотического» ореха

Нарколог Исаев: Орех бинлан формирует зависимость у школьников
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Elen Marlen / Shutterstock / Fotodom  

Популярный у российских школьников «наркотический» бетельный орех, или бинлан не только способен вызывать зависимость, но также является опасным канцерогеном, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» врач-нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев.

«Бинлан — это плод пальмы Areca catechu, который в странах Азии традиционно жуют для стимуляции. Его главный активный компонент — ареколин, вещество, влияющее на нервную систему подобно никотину: вызывает кратковременное чувство бодрости, улучшает концентрацию, ускоряет сердцебиение. После действия наступает спад, и человеку хочется повторить. Так постепенно формируется привычка», — объяснил врач.

С юридической точки зрения, как отметил Исаев, орех не относится к наркотикам, но с точки зрения медицины является психоактивным веществом. Нарколог предупредил, что при регулярном употреблении развивается зависимость: возникает толерантность, а при отказе – раздражительность, тревожность, сонливость и упадок настроения.

«Опасность бетельного ореха прежде всего в его канцерогенном действии. Регулярное жевание приводит к хроническому воспалению слизистой рта. Кроме того, бетель стимулирует сердечно-сосудистую систему, повышает давление, способствует метаболическим нарушениям. Если орех употребляется вместе с табаком, токсическое воздействие усиливается многократно», — сказал нарколог.

Особенно уязвимы, по его словам, дети и подростки, чья нервная система реагирует на стимуляторы быстрее, а зависимость формируется легче.

Ранее сообщалось, что на Тайване и в Китае правительство уже ограничило рекламу и продажи этого ореха из-за учащения случаев заболеваемости раком ротовой полости. На российских маркетплейсах цена ореха доходит до тысячи рублей.

