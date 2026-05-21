Названы указывающие на слабость интимных мышц признаки

Специалист Холл: Недержание мочи указывает на слабость мышц тазового дна

Специалист по женскому интимному здоровью Тиффани Холл рассказала, какие признаки указывают на слабость мышц тазового дна. Слова специалистки приводит издание Metro.

Холл отметила, что у молодых женщин мышцы тазового дна обычно в тонусе. Проблемы могут возникнуть после беременности и родов. Они проявляются в виде недержания мочи, запора, ощущения тяжести или боли в области таза. «При правильной реабилитации и руководстве многие женщины могут полностью восстановить функцию этих мышц», — сказала Холл.

Причиной слабости интимных мышц после 40 лет специалист назвала возрастные и гормональные изменения. По ее словам, проблема часто сопровождается снижением силы мышц во всем теле, также могут измениться ощущения от секса и появиться проблемы с мочеиспусканием. «Эти симптомы могут быть частыми, но это не значит, что их нужно просто терпеть», — подчеркнула Холл.

Чтобы поддерживать интимные мышцы в тонусе, специалист посоветовала регулярно тренировать их. По ее словам, с возрастом упражнения могут даваться сложнее, однако постепенные тренировки помогают поддерживать нормальную функцию мышц и снижать риск неприятных симптомов.

Ранее уролог-андролог Максим Предель рассказал, что ослабление мышц тазового дна может привести к утрате контроля над мочеиспусканием. По его словам, такое может произойти после родов или из-за кашля у заядлых курильщиков.