Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:37, 21 мая 2026Забота о себе

Названы указывающие на слабость интимных мышц признаки

Специалист Холл: Недержание мочи указывает на слабость мышц тазового дна
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Carrastock / Shutterstock / Fotodom  

Специалист по женскому интимному здоровью Тиффани Холл рассказала, какие признаки указывают на слабость мышц тазового дна. Слова специалистки приводит издание Metro.

Холл отметила, что у молодых женщин мышцы тазового дна обычно в тонусе. Проблемы могут возникнуть после беременности и родов. Они проявляются в виде недержания мочи, запора, ощущения тяжести или боли в области таза. «При правильной реабилитации и руководстве многие женщины могут полностью восстановить функцию этих мышц», — сказала Холл.

Материалы по теме:
«35 лет — и ты устарел» Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
«35 лет — и ты устарел»Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
24 февраля 2023
Молодые женщины по всему миру переделывают половые органы. Зачем они на это идут, чем рискуют и какого результата ждут?
Молодые женщины по всему миру переделывают половые органы.Зачем они на это идут, чем рискуют и какого результата ждут?
7 июля 2024

Причиной слабости интимных мышц после 40 лет специалист назвала возрастные и гормональные изменения. По ее словам, проблема часто сопровождается снижением силы мышц во всем теле, также могут измениться ощущения от секса и появиться проблемы с мочеиспусканием. «Эти симптомы могут быть частыми, но это не значит, что их нужно просто терпеть», — подчеркнула Холл.

Чтобы поддерживать интимные мышцы в тонусе, специалист посоветовала регулярно тренировать их. По ее словам, с возрастом упражнения могут даваться сложнее, однако постепенные тренировки помогают поддерживать нормальную функцию мышц и снижать риск неприятных симптомов.

Ранее уролог-андролог Максим Предель рассказал, что ослабление мышц тазового дна может привести к утрате контроля над мочеиспусканием. По его словам, такое может произойти после родов или из-за кашля у заядлых курильщиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские атомные подлодки вышли в море

    Раскрыта стоившая жизни россиянке после родов ошибка врачей

    Россиянам назвали самые популярные страны для отдыха в июне

    Четыре страны резко нарастили импорт российской кукурузы

    Женщина рассказала о заставившем ее расплакаться от смущения последствии мигрени

    Самая красивая женщина в мире в обнажающем грудь наряде появилась на фестивале в Каннах

    Выявлен простой способ защиты мозга от деменции

    Названо число россиянок с бесплодием

    Москвичам пообещали третий день рекордной жары

    Поездка российского миллиардера на байке закончилась трагедией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok