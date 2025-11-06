Экономика
13:37, 6 ноября 2025

Выплаты нефтяникам по топливному демпферу измерили миллиардами

Минфин: В сентябре нефтяники РФ получили из бюджета 43,8 миллиарда рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Российские нефтяники в сентябре 2025 года получили 43,8 миллиарда рублей из бюджета. Так выплаты по топливному демпферу измерили в Минфине, сообщает ТАСС.

В сентябре выплаты составляли 30,5 миллиарда рублей, а в октябре 2024-го — 106,6 миллиарда рублей.

В октябре нефтегазовые доходы (НГД) федерального бюджета России опустились на четверть (27 процентов) год к году и составили 888,6 миллиарда рублей. При этом за месяц они выросли на 306,2 миллиарда рублей. Причиной стала ежеквартальная выплата налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) на 327,8 миллиарда рублей. Что касается основного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), выплаты составили минимальные с июля 671,3 миллиарда рублей.

С октября текущего года по май следующего года в России действует мораторий на обнуление топливного демпфера, благодаря которому удастся сохранить расчет надбавки на топливо для производителей. Такую меру ввел президент Владимир Путин, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

