Ядерную мощь США и России сравнили

Полковник Кошкин указал на превосходство России над США в ядерной мощи

Судить о ядерной мощи США, России и Китая достаточно сложно ввиду того, что подобная информация является достаточно закрытой, заявил в разговоре с «Лентой.ру» полковник в отставке, заведующий кафедрой политического РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Тем не менее, по его словам, определенные признаки указывают на превосходство России в ядерной сфере.

«Все, что говорит президент США Дональд Трамп о ядерной мощи своей страны, о ее превосходстве, — это все пропагандистские заявления человека от бизнеса, — считает военный. — В общем, говорить о чем-то конкретном мы не можем, потому что информация закрытая. Конечно, мы проводили много аудитов, как и экспертные комиссии из США, что делает возможным некоторое прогнозирование тенденций. Но исходные данные секретны, их оберегает каждая страна».

Исходя из открытых данных, положение США в сфере ядерного оружия Кошкин оценил как достаточно запущенную — Штаты не особенно заботились о совершенствовании ядерного щита в последние годы.

«Теперь они собрались вкладываться в модернизацию. Они гордятся ракетой Minuteman, но она стоит на вооружении с 1970 года. Конечно, ее модернизируют, но она все равно морально устарела. Скорее всего, превосходство России в ядерной мощи все же ярко выражено, особенно в средствах доставки», — заключил Кошкин.

Ранее Трамп в своем выступлении на Американском бизнес-форуме заявил, что США обладают «наибольшей ядерной мощью» в мире. Трамп признался, что «ненавидит это признавать, потому что это ужасно».