01:27, 6 ноября 2025Интернет и СМИ

Яркий болид в небе над Москвой попал на видео

Очевидцы делятся кадрами яркого болида в небе над Московским регионом 5 ноября
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

«RT на русском» / Telegram

Жители Москвы и Московской области засняли на видео необычное явление — в небе быстро и бесшумно сгорел яркий болид. Кадры опубликовал Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на интернет-пользователей.

На записи с видеорегистратора видно, что яркая вспышка в небе произошла 5 ноября примерно в 22:35 по местному времени. Болид быстро распался и сгорел в атмосфере. Местные жители в соцсетях предполагают, что это могла быть комета или космический мусор.

27 октября жители Москвы и области также рассказывали о появлении космического тела, пролетевшего и сгоревшего в небе. Российские ученые изучили траекторию его движения и назвали места, куда могли упасть обломки объекта.

Свежая Россия
