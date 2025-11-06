Яркий болид в небе над Москвой попал на видео

«RT на русском» / Telegram
Жители Москвы и Московской области засняли на видео необычное явление — в небе быстро и бесшумно сгорел яркий болид. Кадры опубликовал Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на интернет-пользователей.
На записи с видеорегистратора видно, что яркая вспышка в небе произошла 5 ноября примерно в 22:35 по местному времени. Болид быстро распался и сгорел в атмосфере. Местные жители в соцсетях предполагают, что это могла быть комета или космический мусор.
27 октября жители Москвы и области также рассказывали о появлении космического тела, пролетевшего и сгоревшего в небе. Российские ученые изучили траекторию его движения и назвали места, куда могли упасть обломки объекта.