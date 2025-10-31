Названы места падения фрагментов сгоревшего над Москвой метеорита

ИКИ РАН: Найдены места падения фрагментов метеорита, пролетевшего над Москвой

Российские ученые назвали места, куда упали фрагменты сгоревшего несколько дней назад над Москвой и Подмосковьем космического тела. Об этом говорится в заявлении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Утром 27 октября жители Москвы и области рассказали о появлении космического тела, пролетевшего и сгоревшего в небе. 31 октября российские ученые назвали траекторию его движения и места, куда могли упасть обломки объекта. Отмечалось, что они могли оказаться в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля. Также часть фрагментов могла долететь до трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.

Специалисты ИКИ РАН отметили, что вошедший в атмосферу Земли объект мог быть железным или железно-каменным метеоритом размером около одного метра. Он вошел в небо и стал видимым приблизительно в 06:32:15 на высоте около 150 километров в окрестностях города Тотьма Вологодской области. Примерно на 20-й секунде видимого полета тело разрушилось.

В отчете говорится, что на поверхности Земли могло оказаться значительное число небольших фрагментов размером примерно один сантиметр. Однако с неба могли упасть объекты размером от теннисного до баскетбольного мяча. «Место выпадения фрагментов выглядит исключительно неблагоприятно с точки зрения перспектив обнаружения остатков [космического] тела», — заключили эксперты.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заметили, что НАСА закрыло в своих базах доступ к информации о траектории движения и характеристиках московского болида. Ученые предположили, что НАСА могло сделать это по ошибке и замеченный в небе светящийся объект мог быть фрагментом космического мусора.