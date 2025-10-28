Наука и техника
В России объяснили закрытие данных об 2025 US6

Ученый Эйсмонт: НАСА закрыло доступ к данным об астероиде 2025 US6 по ошибке
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Nasa Earth Observatory / Handout / Reuters

НАСА закрыло доступ к данным об астероиде 2025 US6 по ошибке, допустил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт. Об этом сообщает ТАСС.

«Такие случаи исключительно редки — на мой взгляд, причиной может быть ошибка, которую американские коллеги уже пытаются исправить», — допустил ученый.

По его словам, недавно замечен в небе над Москвой и областью светящийся объект был фрагментом космического мусора, а не болидом.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заметили, что НАСА закрыло в своих базах доступ к информации о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6.

Также в октябре данная организация предположила, что снятый над Москвой светящийся космический объект мог быть астероидом.

