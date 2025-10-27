Сгоревший в небе над Москвой объект не смогли определить

ИКИ РАН: Сгоревший в небе над Москвой объект мог быть астероидом

Снятый утром 27 октября над Москвой космический объект мог быть астероидом. Об говорится в заявлении Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Утром понедельника в сети появилось видео, предположительно, снятое в небе над Москвой и Подмосковьем. Специалисты ИКИ РАН заявили, что проанализировали ролики, но изучение информации не позволило дать однозначный ответ, чем являлся сгоревший объект. Исходя из того, что его скорость достигала от 14 до 30 километров в секунду, специалисты предположили, что над северной частью России пролетел астероид.

Вероятнее всего, его траектория проходила на расстоянии от 350 до 700 километров к северу от Москвы. Загадочный объект имеет некоторые свойства астероида, однако подобные космические тела не задерживаются в небе настолько долго. Кроме того, интенсивная фрагментация тела, заметная у объекта, более типична для искусственных тел.

«Также можно отчасти удивиться, что основной массив наблюдений пришел из Москвы, а не из Санкт-Петербурга или расположенных на траектории движения тела городов Вологда и Череповец», — отметили ученые. Они заключили, что природа объекта на данный момент остается не вполне понятной.

Ранее научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев заявил, что пролетевший над Россией объект появился из-за возросшей космической активности. «Чаще всего такие события не угрожают жизни людей», — заметил специалист