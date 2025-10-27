Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:12, 27 октября 2025Наука и техника

Сгоревший в небе над Москвой объект не смогли определить

ИКИ РАН: Сгоревший в небе над Москвой объект мог быть астероидом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Снятый утром 27 октября над Москвой космический объект мог быть астероидом. Об говорится в заявлении Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Утром понедельника в сети появилось видео, предположительно, снятое в небе над Москвой и Подмосковьем. Специалисты ИКИ РАН заявили, что проанализировали ролики, но изучение информации не позволило дать однозначный ответ, чем являлся сгоревший объект. Исходя из того, что его скорость достигала от 14 до 30 километров в секунду, специалисты предположили, что над северной частью России пролетел астероид.

Вероятнее всего, его траектория проходила на расстоянии от 350 до 700 километров к северу от Москвы. Загадочный объект имеет некоторые свойства астероида, однако подобные космические тела не задерживаются в небе настолько долго. Кроме того, интенсивная фрагментация тела, заметная у объекта, более типична для искусственных тел.

«Также можно отчасти удивиться, что основной массив наблюдений пришел из Москвы, а не из Санкт-Петербурга или расположенных на траектории движения тела городов Вологда и Череповец», — отметили ученые. Они заключили, что природа объекта на данный момент остается не вполне понятной.

Ранее научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев заявил, что пролетевший над Россией объект появился из-за возросшей космической активности. «Чаще всего такие события не угрожают жизни людей», — заметил специалист

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России перерезали все пути снабжения ВСУ в Красноармейске

    Эрдоган обсудит со Стармером многомиллиардную сделку

    Во Франции призвали к выходу из ЕС

    Такер Карлсон назвал Путина самым популярным в мире лидером

    Мужчинам раскрыли неочевидные причины отсутствия бороды

    В Бурятии установили самый большой буддистский молитвенный барабан в республике

    Уволивший с матом подчиненного российский губернатор дал одно обещание

    Раскрыты итоги переговоров Лаврова с главой МИД КНДР

    Две женщины спрятали 68 черепах под юбками и попались таможенникам в порту

    Мэр российского города объяснил засоры в канализации неумением пользоваться унитазом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости