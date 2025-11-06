Задержанного военкомами водителя Джоли держали в подвале

«Киев 24»: Задержанного в Николаеве водителя Анджелины Джоли держали в подвале

Задержанного в Николаеве водителя американской актрисы Анджелины Джоли Дмитрия держали в подвале военкомата. Об этом пишет «Киев 24» со ссылкой на соцсети знакомых.

«В то же время товарищ Дмитрия Пищикова опубликовал (...) скриншоты переписки, в которых Дмитрий (...) сообщает, что до сих пор находится в военкомате, используя фразу "Хотя из подвала выпустили"», — говорится в публикации. Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что задержанным в машине с Джоли оказался тренер по самбо из Кировограда (украинское название — Кропивницкий) по имени Дмитрий. Его жена уже выехала в Николаевскую область, так как связи с супругом нет.