Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:00, 6 ноября 2025Бывший СССР

Задержанного военкомами водителя Джоли держали в подвале

«Киев 24»: Задержанного в Николаеве водителя Анджелины Джоли держали в подвале
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Legacy of War Foundation / Reuters

Задержанного в Николаеве водителя американской актрисы Анджелины Джоли Дмитрия держали в подвале военкомата. Об этом пишет «Киев 24» со ссылкой на соцсети знакомых.

«В то же время товарищ Дмитрия Пищикова опубликовал (...) скриншоты переписки, в которых Дмитрий (...) сообщает, что до сих пор находится в военкомате, используя фразу "Хотя из подвала выпустили"», — говорится в публикации. Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что задержанным в машине с Джоли оказался тренер по самбо из Кировограда (украинское название — Кропивницкий) по имени Дмитрий. Его жена уже выехала в Николаевскую область, так как связи с супругом нет.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Калмыцкий электропанк подарили Путину

    Собственникам ЖК от MR GROUP выдали жилье с трещинами и недоделанным ремонтом

    Спецпосланник Трампа назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Найдена связь между утренним сексом и успехом на работе

    Пилот самолета ослушался инструкций диспетчера и едва не врезался в другой борт в небе

    Бывший пункт размещения подразделений «Азова» в подвале завода «Азовстали» попал на видео

    В ЕК ответили на нежелание Сербии вводить санкции против России

    Во Франции чеченец зарезал бывшую жену на глазах у детей

    Организаторов конкурса красоты «Мисс Вселенная» вызвали на допрос из-за подушки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости