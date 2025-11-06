Спорт
07:51, 6 ноября 2025
Спорт

Загитова показала фигуру в обтягивающих шортах

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @azagitova

Российская фигуристка Алина Загитова выложила новые фотографии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фигуру в обтягивающих шортах. Она находилась в спортзале. На Загитову подписано более миллиона человек.

В августе прошлого года Загитова описала идеальные условия для замужества. Фигуристка отметила, что для вступления в брак должно сойтись множество факторов, и призналась, что еще не встретила подходящего мужчину.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2017 году она победила в финале Гран-при, в 2018 году выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры, а еще год спустя стала чемпионкой мира. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, после чего стала работать ведущей.

