Захарова: Приближается день освобождения Украины от «нацистских временщиков»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в 82-ю годовщину деоккупации Киева заявила о том, что день освобождения украинской территории от «засилья нацистских временщиков» уже близок, пишет ТАСС.

Захарова подчеркнула, что спустя 82 года, «Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории Украины». Киевские власти пытаются переписать историю, держат курс на агрессивную дерусификацию, разрушение всего того, что связано с Советским Союзом и Россией.

«Все попытки вымарать из памяти народа его героическое прошлое обречены на провал. Нет никаких сомнений в том, что близится день освобождения этого некогда процветавшего края от засилья нацистских временщиков, продолжающих опустошать его ради собственных корыстных целей», — заключила Мария Захарова.

Ранее западные журналисты обвинили президента Украины Владимира Зеленского в преступлениях против своей же страны. В материале говорится, что на Украине совершенно безнаказанно применяются одиозные действия в сторону гражданских людей, которые не принимают никакого участия в боевых действиях. Что абсолютно неприемлемо.