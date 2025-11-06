Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:17, 6 ноября 2025Бывший СССР

Захарова заявила о приближающемся дне освобождения Украины от «нацистских временщиков»

Захарова: Приближается день освобождения Украины от «нацистских временщиков»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в 82-ю годовщину деоккупации Киева заявила о том, что день освобождения украинской территории от «засилья нацистских временщиков» уже близок, пишет ТАСС.

Захарова подчеркнула, что спустя 82 года, «Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории Украины». Киевские власти пытаются переписать историю, держат курс на агрессивную дерусификацию, разрушение всего того, что связано с Советским Союзом и Россией.

«Все попытки вымарать из памяти народа его героическое прошлое обречены на провал. Нет никаких сомнений в том, что близится день освобождения этого некогда процветавшего края от засилья нацистских временщиков, продолжающих опустошать его ради собственных корыстных целей», — заключила Мария Захарова.

Ранее западные журналисты обвинили президента Украины Владимира Зеленского в преступлениях против своей же страны. В материале говорится, что на Украине совершенно безнаказанно применяются одиозные действия в сторону гражданских людей, которые не принимают никакого участия в боевых действиях. Что абсолютно неприемлемо.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз готовится ужесточить въездные правила для россиян. Граждане РФ могут лишиться доступа к одному виду виз

    В ЕС захотели перенаправить средства гражданского назначения на оборону

    Овечкин забросил юбилейную шайбу в регулярном чемпионате НХЛ

    Одно простое действие пальцем поможет отличить отек от лишнего веса

    Охотник заблудился в лесу и выживал там 20 дней

    Мужчины и женщины вспомнили о лучших некогда полученных секс-советах

    Оставшиеся в живых после ракетного удара ВС РФ морпехи 35-й бригады ВСУ вышли на связь

    Дело о многомиллиардном хищении из банка направили в суд

    Военкор рассказал о критической ситуации для ВСУ под Красноармейском

    Популярный антибиотик показал неожиданный эффект на организм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости