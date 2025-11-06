Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:51, 6 ноября 2025Экономика

В Госдуме предложили еще один способ бороться с жилищными мошенниками

В Госдуме готовят закон об обязательном периоде охлаждения для сделок с жильем
Виктория Клабукова

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Госдуме разрабатывают закон, нацеленный на борьбу с жилищными мошенниками. Об этом пишет RTVI со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина.

Новый законопроект обязует граждан соблюдать период охлаждения во время сделок с готовым жильем. Инициатива подразумевает, что средства от продажи квартиры не будут поступать бывшему собственнику сразу, а в течение недели будут удерживаться банком. В это время покупатель сможет получить весь пакет документов, подтверждающий вменяемость продавца. Аналогичный закон уже действует с сентября при выдаче кредитов на крупные суммы, уточняет издание.

Возросшее число случаев мошенничества со вторичным жильем депутат объясняет ситуацией с новостройками. Ипотека на покупку «первички» стала недоступной, а застройщики донельзя подняли цены — в связи с этим покупатели стали перетекать на рынок готового жилья.

Ранее в России предложили ввести обязательную видеосъемку сделок с недвижимостью.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО призывает Украину к крупной диверсии с жертвами, заявила российская разведка. Какой план предложил Запад?

    Украина второй раз за день атаковала Башкирию

    На Украине сравнили два города Донбасса с крепостями из Властелина Колец

    Пассажир привез из Стамбула изделия из питона и крокодила и попался таможенникам в Казани

    Появились фото актрисы Нелли Уваровой с седыми волосами

    Обвиняемый в изнасиловании погорел в суде на знании русского языка

    Один из самых влиятельных политиков в США завершит свою карьеру

    Россиянка обвинила медиков санатория в смерти двухлетней дочери от инфаркта

    Ученые нашли «зимнюю квартиру» хозяина тайги

    В России объяснили заявление генсека НАТО о подготовке к противостоянию с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости