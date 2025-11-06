В Госдуме предложили еще один способ бороться с жилищными мошенниками

В Госдуме готовят закон об обязательном периоде охлаждения для сделок с жильем

В Госдуме разрабатывают закон, нацеленный на борьбу с жилищными мошенниками. Об этом пишет RTVI со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина.

Новый законопроект обязует граждан соблюдать период охлаждения во время сделок с готовым жильем. Инициатива подразумевает, что средства от продажи квартиры не будут поступать бывшему собственнику сразу, а в течение недели будут удерживаться банком. В это время покупатель сможет получить весь пакет документов, подтверждающий вменяемость продавца. Аналогичный закон уже действует с сентября при выдаче кредитов на крупные суммы, уточняет издание.

Возросшее число случаев мошенничества со вторичным жильем депутат объясняет ситуацией с новостройками. Ипотека на покупку «первички» стала недоступной, а застройщики донельзя подняли цены — в связи с этим покупатели стали перетекать на рынок готового жилья.

Ранее в России предложили ввести обязательную видеосъемку сделок с недвижимостью.