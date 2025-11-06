Зеленский заявил о подготовке новых санкций против граждан Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против украинских граждан, работающих в России. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Поручил готовить новые наши решения совета нацбезопасности и обороны Украины против... лиц с украинским гражданством», — сказал политик.

В июле Зеленский ввел персональные санкции против блогера Андрея Серебрянского (псевдоним Андрей Луганский), бывших депутатов Верховной Рады Натальи Королевской и Геннадия Балашова. До этого под украинские санкции попал экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее Украина ввела санкции против российских компаний, работающих в Арктике. Согласно указу Зеленского, ограничения коснутся компаний, добывающих ресурсы в Арктическом регионе. В списке оказались 36 юридических лиц и 18 физических.

