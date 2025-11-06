Жители Каменского опубликовали видео пожара после прилетов БПЛА по ЖД-подстанции

Пожар после прилетов БПЛА по ЖД-подстанции в Каменском попал на видео

Жители Каменского поделились видео пожара после прилетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по ЖД-подстанции. Кадры опубликовал украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

По словам блогера, местные жители сообщают примерно о 20 прилетах. Отмечается, что дроны бьют по теплоэлектростанции (ТЭЦ). Также уточняется, что пострадали частных дома.

Ранее были опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на село Каменское.

В октябре российские войска в ходе ночной атаки по Украине ударили с помощью дронов по гидроэлектростанции (ГЭС) в Каменском.