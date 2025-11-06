Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:55, 6 ноября 2025Бывший СССР

Жители Каменского опубликовали видео пожара после прилетов БПЛА по ЖД-подстанции

Пожар после прилетов БПЛА по ЖД-подстанции в Каменском попал на видео
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Жители Каменского поделились видео пожара после прилетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по ЖД-подстанции. Кадры опубликовал украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

По словам блогера, местные жители сообщают примерно о 20 прилетах. Отмечается, что дроны бьют по теплоэлектростанции (ТЭЦ). Также уточняется, что пострадали частных дома.

Ранее были опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на село Каменское.

В октябре российские войска в ходе ночной атаки по Украине ударили с помощью дронов по гидроэлектростанции (ГЭС) в Каменском.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ раскрыли решение Киева по Красноармейску

    Стало известно об атаке на НПЗ в российском регионе

    Рабочие нашли древний клад во время ремонта в храме

    Производителей Android-смартфонов поймали на обмане пользователей

    Мужчинам раскрыли способ зачать здоровых сыновей

    Дотком заявил о скором конце для Украины и НАТО

    Эпштейну предлагали свободу в обмен на показания против Трампа

    Жители Каменского опубликовали видео пожара после прилетов БПЛА по ЖД-подстанции

    Российский командир раскрыл срок перехода Купянска под контроль России

    Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на село Каменское

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости