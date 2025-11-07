Культура
15:47, 7 ноября 2025Культура

16-летняя дочь Пересильд поддержала популярного певца на стадионном концерте

Анна Пересильд поддержала Ваню Дмитриенко на его первом стадионном концерте
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

16-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд пришла поддержать 20-летнего популярного российского певца Ваню Дмитриенко на его первом стадионном концерте. Об этом сообщает PeopleTalk.

Возлюбленная исполнителя посетила мероприятие в столичном «Мегаспорте». «На шоу Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко исполнили свою совместную песню "Силуэт". Также звезда "Алисы в Стране чудес" много пела, танцевала и веселилась с сестрой Марией у фотопита», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд отправились отдыхать на Шри-Ланку. Артист поделился кадрами из отпуска, на которых он позирует один, тогда как актриса не делилась фотографиями из поездки, однако поклонникам пары удалось запечатлеть их вместе.

