Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:48, 7 ноября 2025Ценности

16-летняя дочь Юлии Пересильд без бюстгальтера снялась в откровенном платье

16-летняя актриса Анна Пересильд в откровенном образе снялась у воды
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anka.peresild

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд в откровенном образе снялась у воды. Соответствующие снимки появились на странице ее матери в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

16-летняя звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» позировала перед камерой в белом облегающем платье на тонких бретелях, которое подчеркивало ее фигуру.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

В то же время она отказалась от бюстгальтера. Кроме того, артистка распустила русые волосы и показала внешность без косметики.

В октябре 16-летняя дочь Юлии Пересильд в ультракоротком платье пришла на премьеру фильма. Актриса Анна Пересильд выбрала для мероприятия откровенный образ.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сгорели заживо». В Дагестане вертолет рухнул на частный дом. Есть жертвы

    Венгрия анонсировала важное соглашение с США

    Юные ученые из российского региона завоевали пять медалей на Международной олимпиаде

    Трамп справился с чужой женой

    Минобороны разъяснило планы материального обеспечения резервистов

    16-летняя дочь Юлии Пересильд без бюстгальтера снялась в откровенном платье

    Российский хоккеист-чемпион сравнил жизнь в США и Европе

    Россияне охладели к покупке бытовой техники

    Собчак матом обратилась к Instagram после удаления ее фотографии с сыном

    Трампа призвали свергнуть Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости