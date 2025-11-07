51-летняя российская телеведущая высказалась о своем откровенном наряде

Ведущая Алла Довлатова заявила, что надела откровенный наряд ради рекламы

Российская телеведущая и актриса Алла Довлатова высказалась о своем откровенном наряде, вызвавшем критику в сети. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость прокомментировала образ, в котором посетила премию «Золотой граммофон». Так, ее запечатлели в надетом спустя 15 лет черном корсете, который частично обнажал грудь, и макси-юбке с разрезом до бедра.

Звезда объяснила, что выбрала данную одежду, чтобы прорекламировать новый проект. «Людей мучил вопрос, зачем это было сделано? Конечно же, чтобы привлечь внимание к новости, озвученной на красной дорожке: я возвращаюсь на "Русское радио" с новой рубрикой "Крылатое с Довлатовой"!» — заявила она.

