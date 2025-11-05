Собчак сочла комплимент от ретушера ее фото в бикини лучшим подарком на 44-летие

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак сочла комплимент от ретушера лучшим подарком на день рождения. Соответствующий пост на эту тему появился в ее Telegram-канале.

Знаменитость опубликовала фото переписки с ретушером, который корректировал ее снимки в бикини, сделанные в честь 44-летия. Специалист сделал экс-телеведущей реалити-шоу «Дом-2» комплимент, отметив, что она находится в отличной форме. Кроме того, в разговоре он уточнил, что не использовал фильтры и фотошоп с целью визуально улучшить ее фигуру.

«С другой стороны, сообщение от ретушера: "Я вас даже не худил" — лучший подарок на др», — с иронией написала телезвезда.

