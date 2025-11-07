Путешествия
10:05, 7 ноября 2025Путешествия

Акула-нянька покусала отдыхавшую на курорте богачей 15-летнюю россиянку

Shot: Акула-нянька напала на российскую туристку на Мальдивах
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Отдыхавшую на курорте богачей девочку из России покусала акула. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 15-летняя туристка отдыхала с матерью на острове Тодду, Мальдивы. Россиянки занимались снорклингом у побережья острова, наблюдая за мантами и акулами-няньками.

Путешественниц предупредили о мерах безопасности в воде. Однако хищная рыба напала на подростка: заглотила руку девочки и укусила. Серьезных последствий для несовершеннолетней после инцидента не было — ей перевязали рану. Уточняется, что акулы-няньки обычно не опасны для людей и редко на них нападают.

Ранее отдыхающих предупредили о представляющих опасность масках для плаванья. В египетских отелях массово расклеили объявления для постояльцев, которым посоветовали не покупать полнолицевое оборудование.

