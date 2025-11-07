Американские военные отравились неизвестным порошком на базе после приезда Трампа

CNN: Американские военные отравились неизвестным порошком на базе «Эндрюс»

Американские военные отравились неизвестным порошком на базе «Эндрюс» в Мэриленде, недалеко от Вашингтона, которую в среду посетил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал CNN.

Пакет с белым веществом внутри доставили на военную базу, отправитель не уточняется. После вскрытия посылки несколько человек были госпитализированы, одно из зданий пришлось эвакуировать.

Еще один источник телеканала рассказал, что полевой тест, проведенный командой по работе с опасными материалами, не установил непосредственной угрозы, однако расследование продолжается. Также сообщается, что в посылке находились материалы с «политической пропагандой», их изучают следователи. Что именно подразумевается под этим определением, журналисты не уточнили.

Военную базу «Эндрюс» регулярно используют для поездок официальные лица США, в том числе глава государства, вице-президент и другие чиновники из администрации.

Ранее сообщалось, что высшие должностные лица администрации президента США в целях безопасности начали переезжать на военные базы после стрельбы в консервативного активиста Чарли Кирка.