Автор книги о трезвости напился и устроил смертельное ДТП

В США автор книги о трезвости Хайден напился, устроил ДТП и убил 4 человек

В США мужчина, который написал книгу о трезвой жизни, напился и устроил смертельное ДТП в Нью-Йорке. Об этом сообщает People.

В День независимости США, 4 июля 2024 года, 46-летний Дэниел Хайден на своем пикапе пробил ограждение в парке на Манхэттене и сбил 11 человек. Автомобиль мужчины двигался со скоростью 90 километров в час. Четверых пострадавших медикам спасти не удалось. Хайдена задержали на месте происшествия. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Вскоре выяснилось, что мужчина работал в различных проектах, которые помогали людям с зависимостями и бездомным. Кроме того, он сам стал автором книги о трезвости под названием The Sober Addict («Трезвый алкоголик»). В ней Хайден признавался, что до того, как бросил пить, часто садился за руль пьяным и создавал угрозы для жизни людей на улице.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина нажал на тормоз только за полсекунды до того, как его автомобиль врезался в толпу. Кроме того, были найдены записи камер наблюдения, на которых видно, как Хайдена не пускают в заведение недалеко от места происшествия, так как он был слишком пьян.

3 ноября мужчину признали виновным в смерти четверых человек, окончательный приговор вынесут 3 декабря. Ему грозит пожизненное заключение.

