Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:09, 7 ноября 2025Из жизни

Автор книги о трезвости напился и устроил смертельное ДТП

В США автор книги о трезвости Хайден напился, устроил ДТП и убил 4 человек
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Kent J. Edwards / Reuters

В США мужчина, который написал книгу о трезвой жизни, напился и устроил смертельное ДТП в Нью-Йорке. Об этом сообщает People.

В День независимости США, 4 июля 2024 года, 46-летний Дэниел Хайден на своем пикапе пробил ограждение в парке на Манхэттене и сбил 11 человек. Автомобиль мужчины двигался со скоростью 90 километров в час. Четверых пострадавших медикам спасти не удалось. Хайдена задержали на месте происшествия. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Вскоре выяснилось, что мужчина работал в различных проектах, которые помогали людям с зависимостями и бездомным. Кроме того, он сам стал автором книги о трезвости под названием The Sober Addict («Трезвый алкоголик»). В ней Хайден признавался, что до того, как бросил пить, часто садился за руль пьяным и создавал угрозы для жизни людей на улице.

Материалы по теме:
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
22 августа 2024
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
«Сердце разрывается от боли за семьи» История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
«Сердце разрывается от боли за семьи»История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
11 февраля 2022

В ходе следствия выяснилось, что мужчина нажал на тормоз только за полсекунды до того, как его автомобиль врезался в толпу. Кроме того, были найдены записи камер наблюдения, на которых видно, как Хайдена не пускают в заведение недалеко от места происшествия, так как он был слишком пьян.

3 ноября мужчину признали виновным в смерти четверых человек, окончательный приговор вынесут 3 декабря. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в США судят мужчину, который напился во время катания на яхте и разрубил винтом 10-летнюю девочку. После этого он попытался избавиться от всего спиртного на борту.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Балтийском море заметили «корабли-призраки» НАТО. Что известно о перемещении военных судов альянса?

    Ведущая прервала прямой эфир из-за выругавшегося политика и отчитала его

    Токаев увидел в Трампе посланника свыше

    Российская фигуристка-чемпионка рассказала о предложении выступать за Китай

    ФСБ показала видео задержания работавшего на украинского блогера россиянина

    Военкор назвал цель ночных ударов по Украине

    Российские военные ударили по ВСУ в Одесской области

    На Западе раскрыли план побега Зеленского

    В России начали отмечать день Октябрьской революции

    Американские сенаторы призвали Венгрию отказаться от закупки нефти в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости