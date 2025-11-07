Путешествия
09:02, 7 ноября 2025Путешествия

Блогер описал города Юго-Восточной Азии словами «туристы исчезают без следа»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Freepik

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал в странах Юго-Восточной Азии и описал их некоторые города словами «туристы исчезают без следа». Наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, на территории «золотого треугольника» — стыка приграничных районов Таиланда, Мьянмы и Лаоса, процветает криминальный бизнес: онлайн-мошенничество, продажа людей в рабство, а также приготовление запрещенных веществ. «Полиция туда не заходит, а границы размыты. Можно въехать легально в Таиланд, а оказаться в Мьянме или Лаосе, даже не поняв, когда это произошло», — добавил блогер.

Он объяснил, что самыми опасными для путешественников являются муниципалитеты Мьявади, Тачилек и Ме Сай — туда людей заманивают предложениями о работе или туристическими экскурсиями. Также опасной зоной является Шве Кокко в Мьянме — там работают криминальные группировки.

При этом об опасностях «золотого треугольника» туроператоры не рассказывают клиентам, чтобы их не вспугнуть. Кутовой подчеркнул, что легальное трудоустройство иностранцев в азиатских странах невыгодно работодателям. Поэтому предложения заработка от 200 тысяч рублей в месяц может поступить только от мошенников. «Не ездите в приграничные зоны без крайней необходимости», — предупредил опытный путешественник.

Ранее Алексей Кутовой описал поездку во Вьетнам зимой словами «это мрачняк». По сообщению автора публикации, несколько городов лучше посещать со второй половины января, так как с начала осени там идут непрерывные дожди.

    Все новости