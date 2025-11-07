Создатели Cyberpunk 2077 посмеялись над GTA VI

Авторы Cyberpunk 2077 посмеялись над новым переносом выхода игры GTA VI

Создатели игры Cyberpunk 2077 отреагировали на новый перенос игры Grand Theft Auto (GTA) VI. Соответствующий пост появился в X-аккаунте тайтла CD Projekt RED.

В ночь на 7 ноября студия Rockstar Games объявила о новом переносе своей игры GTA VI. В публикации в X представители компании заявили, что им нужно больше времени, чтобы завершить работу над проектом. В комментариях к посту студия CD Projekt RED напомнила, что сама переносила выпуск Cyberpunk 2077 и таким образом посмеялась над ситуацией с коллегами.

Польские разработчики показали свой пост от 7 октября 2020 года, в котором говорилось, что переносов релиза Cyberpunk 2077 больше не будет. Игра CD Projekt RED стала печально известной тем, что ее выход несколько раз срывали. Студия анонсировала выпуск тайтла в мае 2012 года, а его релиз состоялся лишь в декабре 2020 года.

Некоторые пользователи соцсетей обратили внимание, что польская студия таким образом не только высмеивает ситуацию коллег, но и поддерживает их решение. Пользователь под ником FPSthetics заявил, что CD Projekt RED в каком-то смысле поспешила представить Cyberpunk 2077 в конце 2020 года, потому что должна была потратить еще немного времени на ее оптимизацию.

Ранее известный блогер Тайлер Маквикер заявил, что Half-Life 3 выйдет в ноябре. По его информации, студия Valve уже закончила работу над проектом.