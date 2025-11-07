Наука и техника
Создатели Cyberpunk 2077 посмеялись над GTA VI

Авторы Cyberpunk 2077 посмеялись над новым переносом выхода игры GTA VI
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Rockstar Games

Создатели игры Cyberpunk 2077 отреагировали на новый перенос игры Grand Theft Auto (GTA) VI. Соответствующий пост появился в X-аккаунте тайтла CD Projekt RED.

В ночь на 7 ноября студия Rockstar Games объявила о новом переносе своей игры GTA VI. В публикации в X представители компании заявили, что им нужно больше времени, чтобы завершить работу над проектом. В комментариях к посту студия CD Projekt RED напомнила, что сама переносила выпуск Cyberpunk 2077 и таким образом посмеялась над ситуацией с коллегами.

Польские разработчики показали свой пост от 7 октября 2020 года, в котором говорилось, что переносов релиза Cyberpunk 2077 больше не будет. Игра CD Projekt RED стала печально известной тем, что ее выход несколько раз срывали. Студия анонсировала выпуск тайтла в мае 2012 года, а его релиз состоялся лишь в декабре 2020 года.

Некоторые пользователи соцсетей обратили внимание, что польская студия таким образом не только высмеивает ситуацию коллег, но и поддерживает их решение. Пользователь под ником FPSthetics заявил, что CD Projekt RED в каком-то смысле поспешила представить Cyberpunk 2077 в конце 2020 года, потому что должна была потратить еще немного времени на ее оптимизацию.

Ранее известный блогер Тайлер Маквикер заявил, что Half-Life 3 выйдет в ноябре. По его информации, студия Valve уже закончила работу над проектом.

