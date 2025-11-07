Наука и техника
Выпуск GTA VI вновь перенесли

Rockstar: Релиз GTA VI перенесли на 19 ноября 2026 года
Изображение: Rockstar Games

Выпуск релиза игры Grand Theft Auto (GTA) VI перенесли, он выйдет 19 ноября 2026 года. Об этом сообщила компания-разработчик Rockstar в соцсети X.

«Приносим извинения за то, что затягиваем и без того долгое ожидание, но эти дополнительные месяцы позволят нам завершить игру с тем уровнем совершенства, которого вы ожидаете и которого заслуживаете», — говорится в заявлении.

GTA VI изначально планировали выпустить осенью 2025 года, однако весной разработчики сообщили, что переносят ее релиз на май 2026 года.

В начале сентября известный инсайдер Том Хендерсон предсказал неизбежный перенос Grand Theft Auto VI. По мнению автора, Rockstar перенесет выход долгожданной игры на осень 2026 года.

