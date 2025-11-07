Две машины наехали на москвича в инвалидном кресле

На севере Москвы две машины наехали на мужчину в инвалидном кресле, он не выжил

На севере Москвы две машины наехали на мужчину в инвалидном кресле, он не выжил. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что горожанин в инвалидном кресле передвигался по проезжей части. В него врезался один автомобиль Peugeot, после чего несчастного отбросило на встречную полосу движения. Там на него наехал автомобиль Toyota.

Инвалид получил травмы, несовместимые с жизнью, отметили в Госавтоинспекции. Движение в районе происшествия сейчас затруднено, на месте начали работу правоохранители.

До этого сообщалось, что в Москве на Калужском шоссе произошла массовая авария, есть пострадавшие.

ДТП с пятью легковыми автомобилями и «Газелью» случилось на 45-м километре шоссе возле села Красная Пахра. От удара одна из машин развернулась и перекрыла часть дороги.