02:13, 7 ноября 2025

МИД Польши призвал ЕС готовиться еще три года обеспечивать Украину оружием

Сикорский: Евросоюз должен быть готов обеспечивать Украину оружием еще три года
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен быть готов обеспечивать Украину военными ресурсами еще три года, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP World.

По его словам, Киев планирует продолжать боевые действия еще три года. «Наша задача — обеспечить его ресурсами для продолжения работы», — призвал он.

Политик добавил, что ЕС должен более активно вести себя на переговорах о будущем восстановлении Украины, так как поставляет ей большое количество вооружения. Он считает, что европейские страны должны играть более активную роль в урегулировании.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна пока не хочет участвовать в инициативе PURL по Украине.

