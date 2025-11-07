Путешествия
Европа начнет тщательно проверять заявления россиян на получение шенгена

Зарина Дзагоева
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Европа начнет проводить тщательные проверки заявлений россиян на получение шенгенских виз. Об этом рассказал Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, его слова передает РИА Новости.

Бруннер объяснил такие изменения необходимостью защиты границ ЕС. Благодаря проверкам заявлений граждан России будет сохраняться целостность и безопастность Шенгенской зоны, подчеркнул он.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян. В заявлении ЕК также говорилось, что отказ Европы от выдачи россиянам шенгенов позволит производить тщательную и частую проверку заявлений для снижения потенциального риска для европейской безопасности.

