17:38, 7 ноября 2025

ФСИН ответила на сообщения о причастности экс-сотрудника к расправе над другом Дурова

ФСИН опровергла причастность якобы экс-сотрудника ведомства к убийству Новака
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

ФСИН опровергла причастность якобы бывшего сотрудника ведомства к расправе над криптоброкером и другом Павла Дурова Романом Новаком и его супругой в ОАЭ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Во ФСИН заявили, что указанный в публикациях фигурант никогда не работал в учреждениях и органах уголовно-исправительной системы России.

Ранее сообщалось, что один из подозреваемых ранее работал во ФСИН. Предположительно, он стал жертвой обмана Новака. Свою вину по делу он не признает.

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд отправил в СИЗО до 28 декабря Константина Шахта по делу о расчленении криптотрейдера Романа Новака и его жены.

