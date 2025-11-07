Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:41, 7 ноября 2025Россия

Генсеку НАТО после слов о подготовке к противостоянию с Россией напомнили историю

Константинов: Слова Рютте о подготовке к противостоянию исторически безграмотны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inquam Photos/george Calin / Reuters

Слова генсека НАТО Марка Рютте о подготовке к противостоянию с Россией являются исторически безграмотными. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По словам парламентария, на протяжении многих веков дестабилизирующей силой оставался Запад, а не Россия.

«Если бы Рютте знал историю, он бы так не говорил, выпячивая свою историческую безграмотность. Мы знаем цену их демократии. И знают ее уже все страны, которые понесли урон от этих благодетелей», — выразил свою позицию Константинов.

Ранее Рютте призвал Североатлантический альянс готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией. В частности, он говорил о сотрудничестве России с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами, которые «наращивают оборонное и промышленное сотрудничество до беспрецедентного уровня».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давно надо было это сделать». Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России

    В Роспотребнадзоре отреагировали на продажу школьникам «опьяняющего» ореха из Азии

    В России чиновник не стал извиняться перед названными им «одичавшими хохлами» сибиряками

    Стало известно о расчленении друга Павла Дурова и его жены

    Военкор объяснил резкое снижение интенсивности ночных атак ВСУ

    Банк России решил усложнить выход компаний на биржу

    В аэропорту Москвы появились курилки

    Стали известны подробности о новых успехах ВС России в Красноармейске

    Страна НАТО захотела добиться исключения для импорта нефти и газа из России

    В России призвали запретить дарксторы в многоквартирных домах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости