Константинов: Слова Рютте о подготовке к противостоянию исторически безграмотны

Слова генсека НАТО Марка Рютте о подготовке к противостоянию с Россией являются исторически безграмотными. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По словам парламентария, на протяжении многих веков дестабилизирующей силой оставался Запад, а не Россия.

«Если бы Рютте знал историю, он бы так не говорил, выпячивая свою историческую безграмотность. Мы знаем цену их демократии. И знают ее уже все страны, которые понесли урон от этих благодетелей», — выразил свою позицию Константинов.

Ранее Рютте призвал Североатлантический альянс готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией. В частности, он говорил о сотрудничестве России с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами, которые «наращивают оборонное и промышленное сотрудничество до беспрецедентного уровня».