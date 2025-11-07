Глава российских телеканалов рассказал о диагностированной у него умственной отсталости

Картозия заявил, что в детстве у него диагностировали умственную отсталость

Глава российских телеканалов «Пятница!» и «Суббота!» Николай Картозия рассказал о диагнозах, которые ему поставили в детстве. Об этом он вспомнил в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на Rutube.

Картозия заявил, что к четырем годам стал очень закрытым ребенком, из-за чего мать начала водить его к психиатрам. «Ты понимаешь, что такое советский психиатр? Это карательный психиатр. И тогда не было диагноза "аутизм", никто не знал. На Западе был, но у нас это, извини, называлось "умственная отсталость" и "дебильность". Вот мне один врач поставил умственную отсталость, а другой поставил дебильность», — вспомнил продюсер.

Медиаменеджер добавил, что его мать возмутили заключения врачей, и она перестала обращаться к специалистам. Картозия добавил, что в подростком возрасте был забитым ребенком и регулярно плакал по ночам.

Ранее гендиректор «Пятницы!» признался, что у него была алкогольная зависимость. По словам Картозии, из-за спиртного он несколько раз попадал в реанимацию.