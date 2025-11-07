Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 7 ноября 2025Интернет и СМИ

Глава российских телеканалов рассказал о диагностированной у него умственной отсталости

Картозия заявил, что в детстве у него диагностировали умственную отсталость
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Глава российских телеканалов «Пятница!» и «Суббота!» Николай Картозия рассказал о диагнозах, которые ему поставили в детстве. Об этом он вспомнил в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на Rutube.

Картозия заявил, что к четырем годам стал очень закрытым ребенком, из-за чего мать начала водить его к психиатрам. «Ты понимаешь, что такое советский психиатр? Это карательный психиатр. И тогда не было диагноза "аутизм", никто не знал. На Западе был, но у нас это, извини, называлось "умственная отсталость" и "дебильность". Вот мне один врач поставил умственную отсталость, а другой поставил дебильность», — вспомнил продюсер.

Медиаменеджер добавил, что его мать возмутили заключения врачей, и она перестала обращаться к специалистам. Картозия добавил, что в подростком возрасте был забитым ребенком и регулярно плакал по ночам.

Ранее гендиректор «Пятницы!» признался, что у него была алкогольная зависимость. По словам Картозии, из-за спиртного он несколько раз попадал в реанимацию.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о тяжелых встречных боях с ВСУ у границы

    В Европе прошли учения по сценарию возможной войны с Россией

    Родителям 30-летних россиян посоветовали торопить их с браком

    Российские войска начали зачистку окраин Красноармейска

    ФСБ задержала оправдывавшего терроризм россиянина

    Американские военные отравились неизвестным порошком на базе после приезда Трампа

    Назван главный риск для ЕС в случае задержки репарационного кредита Киеву

    Пленный рассказал об уничтожении целых рот ВСУ под Красноармейском

    Россиянам назвали сроки выплаты январских пенсий

    Главком ВСУ использовал военный бюджет Украины для лечения отца в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости