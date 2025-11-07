Мир
Глава военного комитета ЕС назвал главный пункт гарантий безопасности для Украины

Клэнси: Гарантии Запада должны включать отправку на Украину инструкторов ЕС
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Reuters

Гарантии безопасности для Украины должны включать отправку в страну военных инструкторов Европейского союза (ЕС) после завершения конфликта. Об этом агентству Reuters заявил председатель Военного комитета ЕС генерал Шон Клэнси.

«Европа может обеспечить высокий уровень подготовки [украинских Вооруженных сил]. Будет ли часть этой подготовки проходить на Украине? Я думаю, что это оптимальный вариант», — пояснил военный.

Клэнси подчеркнул, то масштаб присутствия европейских военных на Украине будет зависеть от потребностей Киева и от типа необходимой подготовки.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что страны-члены «коалиции желающих» решила сменить тактику с помощи Украине на давление на Россию. Отмечается, что с таким предложением выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Согласно его идее, «коалиция желающих» после заключения мирного соглашения отправит на Украину военный контингент.

