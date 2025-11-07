Греция призвала запретить поставки газа из России через «заднюю дверь Европы»

Премьер Греции Мицотакис призвал запретить поставки газа в ЕС из РФ через Турцию

Властям Евросоюза (ЕС) следует как можно скорее запретить любые поставки российского газа в регион, в том числе транзит топлива по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции «Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству». Его выступление транслировалось на сайте форума.

Руководству ЕС необходимо свести на нет зависимость от поставок российских энергоносителей, включая природный газ. Сохранение нынешней схемы прокачки топлива из РФ через «заднюю дверь Европы», отметил глава греческого правительства, является неприемлемым для блока. «Российский природный газ не может попадать в Европу через заднюю дверь — через Турцию», — подчеркнул Мицотакис.

Оптимальным вариантом он назвал переход на модель так называемого «Вертикального коридора», в которой Греция могла бы играть одну из ключевых ролей наряду с Украиной. «Мы должны быть готовы перейти на "вертикальный коридор", который начнется в Греции и закончится на Украине», — резюмировал премьер. Схожего мнения по этому вопросу, заключил он, придерживаются в том числе США.

В настоящее время природный газ поступает в Грецию в пункте входа Сидирокастро из болгарской газовой системы. Та, в свою очередь, получает топливо из «Турецкого потока». Греция также импортирует газ из Азербайджана через Южный газовый коридор, а также сжиженный природный газ (СПГ) по морю.

Со следующего года осуществлять транзит российского газа по территории европейских стран станет невозможно. Подобный запрет ранее утвердил Совет Европы. Эта мера, как ожидается, должна стать ключевым пунктом на пути к полноценному избавлению зависимости от российского газа. Свести же на нет импорт энергоносителей из РФ власти ЕС планируют к началу 2027 года. К этому времени импорт российских нефти, газа и СПГ в регион должен оказаться нулевым.