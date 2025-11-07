Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:38, 7 ноября 2025Экономика

Греция призвала запретить поставки газа из России через «заднюю дверь Европы»

Премьер Греции Мицотакис призвал запретить поставки газа в ЕС из РФ через Турцию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Властям Евросоюза (ЕС) следует как можно скорее запретить любые поставки российского газа в регион, в том числе транзит топлива по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции «Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству». Его выступление транслировалось на сайте форума.

Руководству ЕС необходимо свести на нет зависимость от поставок российских энергоносителей, включая природный газ. Сохранение нынешней схемы прокачки топлива из РФ через «заднюю дверь Европы», отметил глава греческого правительства, является неприемлемым для блока. «Российский природный газ не может попадать в Европу через заднюю дверь — через Турцию», — подчеркнул Мицотакис.

Оптимальным вариантом он назвал переход на модель так называемого «Вертикального коридора», в которой Греция могла бы играть одну из ключевых ролей наряду с Украиной. «Мы должны быть готовы перейти на "вертикальный коридор", который начнется в Греции и закончится на Украине», — резюмировал премьер. Схожего мнения по этому вопросу, заключил он, придерживаются в том числе США.

Материалы по теме:
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников.Что творится с национальным достоянием?
10 апреля 2025
Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?
Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?
6 мая 2025

В настоящее время природный газ поступает в Грецию в пункте входа Сидирокастро из болгарской газовой системы. Та, в свою очередь, получает топливо из «Турецкого потока». Греция также импортирует газ из Азербайджана через Южный газовый коридор, а также сжиженный природный газ (СПГ) по морю.

Со следующего года осуществлять транзит российского газа по территории европейских стран станет невозможно. Подобный запрет ранее утвердил Совет Европы. Эта мера, как ожидается, должна стать ключевым пунктом на пути к полноценному избавлению зависимости от российского газа. Свести же на нет импорт энергоносителей из РФ власти ЕС планируют к началу 2027 года. К этому времени импорт российских нефти, газа и СПГ в регион должен оказаться нулевым.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

    Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

    В Россию прилетел редкий гость из Китая

    В российском регионе арестовали управляющего местным отделением Банка России

    Российский регион попросил о помощи с бензином

    Стала известна судьба сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

    Продажи одной марки электрокаров в России обрушились

    ВСУ ударили по энергообъекту в российском городе

    В России отреагировали на решение Токаева назвать Трампа посланником свыше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости