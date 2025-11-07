Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:28, 7 ноября 2025Экономика

Российский регион попросил о помощи с бензином

«Ъ»: Власти Забайкалья просят правительство помочь с доставкой бензина в регион
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Власти Забайкальского края обратились к правительству России с просьбой ускорить поставки в регион бензина с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Красноярского края и Иркутской области. Об этом со ссылкой на региональное министерство экономического развития сообщает «Коммерсантъ».

Письмо за подписью губернатора Александра Осипова направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина. В нем говорится, что главной проблемой стало не само наличие бензина у поставщиков, а задержки в транспортировке уже купленных партий.

По оценкам чиновников, региональные власти предпринимают усилия для разрешения ситуации, но «необходима дополнительная помощь в этом направлении».

В конце ноября стало известно, что отдельные заправки в регионе начали вводить ограничения на продажу топлива в одни руки, а другие подняли цены. Тогда представители сетей АЗС указали, что столкнулись с остановкой отгрузок топлива со стороны НПЗ. Не удавалось получить даже купленные партии, в первую очередь речь шла о бензине.

На тот момент с похожими проблемами столкнулись и в других сибирских и уральских регионах. Например, об остановке отгрузки с НПЗ говорили в Челябинской области, отмечая, что не могут добиться от поставщиков сроков исправления ситуации. Тогда правительство региона также связало временные трудности с логистикой.

Эксперты называют одной из главных причин топливного кризиса в конце лета и осенью 2025 года сокращение объемов нефтепереработки из-за большого числа внеплановых ремонтов на НПЗ, что связано с ударами беспилотников.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    Объявивший об уходе на СВО Прилепин оказался на Дальнем Востоке

    Уехавшая из России Лазарева пожаловалась на неожиданную реакцию узнавших ее мужчин

    Телеведущая Лариса Гузеева устроила скандал в аэропорту бывшей страны СССР

    Россиянам спрогнозировали спад цен на один вид жилья

    В России высказались о курсе Азербайджана на интеграцию в НАТО

    Орбан усомнился в потенциале саммита России и США

    Захарова задалась вопросом из-за заявлений Вучича об экспорте оружия на Украину

    В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

    Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости