Российский регион попросил о помощи с бензином

«Ъ»: Власти Забайкалья просят правительство помочь с доставкой бензина в регион

Власти Забайкальского края обратились к правительству России с просьбой ускорить поставки в регион бензина с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Красноярского края и Иркутской области. Об этом со ссылкой на региональное министерство экономического развития сообщает «Коммерсантъ».

Письмо за подписью губернатора Александра Осипова направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина. В нем говорится, что главной проблемой стало не само наличие бензина у поставщиков, а задержки в транспортировке уже купленных партий.

По оценкам чиновников, региональные власти предпринимают усилия для разрешения ситуации, но «необходима дополнительная помощь в этом направлении».

В конце ноября стало известно, что отдельные заправки в регионе начали вводить ограничения на продажу топлива в одни руки, а другие подняли цены. Тогда представители сетей АЗС указали, что столкнулись с остановкой отгрузок топлива со стороны НПЗ. Не удавалось получить даже купленные партии, в первую очередь речь шла о бензине.

На тот момент с похожими проблемами столкнулись и в других сибирских и уральских регионах. Например, об остановке отгрузки с НПЗ говорили в Челябинской области, отмечая, что не могут добиться от поставщиков сроков исправления ситуации. Тогда правительство региона также связало временные трудности с логистикой.

Эксперты называют одной из главных причин топливного кризиса в конце лета и осенью 2025 года сокращение объемов нефтепереработки из-за большого числа внеплановых ремонтов на НПЗ, что связано с ударами беспилотников.