20:43, 7 ноября 2025Ценности

Известная гимнастка из России в прозрачной юбке пришла в ресторан

Гимнастка Самира Мустафаева в откровенном образе пришла в ресторан
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @samira__mustafaeva

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева в откровенном образе посетила ресторан. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Известная российская и азербайджанская спортсменка, основательница сети студий растяжки и фитнеса SMstretching вышла в свет в черном корсете, подчеркивающем ее фигуру.

Помимо этого, она надела прозрачную юбку, которая облегала бедра. Образ завершили удлиненные перчатки и укладка с завитыми в кудри волосами.

Ранее Мустафаева без бюстгальтера станцевала на камеру в откровенном платье.

