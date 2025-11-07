Из жизни
10:10, 7 ноября 2025Из жизни

Лошадь убила беременную женщину

В США лошадь лягнула беременную женщину и убила ее
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Mario Vasa / Global Imagens / Globallookpress.com

В США беременная женщина не выжила после того, как ее лягнула лошадь. Об этом сообщает LocalSYR.com.

Трагический инцидент произошел в городе Лисбон, штат Мэн. Когда 33-летняя Беверли Глик, принадлежавшая к общине амишей, доила корову в хлеву, рядом с ней подрались две лошади. Одна из них ударила женщину копытом по затылку.

Несмотря на немедленную госпитализацию, медики констатировали смерть пострадавшей и ее нерожденного ребенка. Глик была на седьмом месяце беременности.

Ранее сообщалось, что в США «несчастная» корова напала на двух мужчин. Они получили травмы разной степени тяжести: одного доставили в больницу на скорой, а второго пришлось эвакуировать вертолетом.

