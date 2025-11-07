Забота о себе
20:27, 7 ноября 2025Забота о себе

Мужчин призвали ежемесячно проводить самообследование для профилактики одного вида рака

Фото: Lopolo / Shutterstock / Fotodom

Онколог Густаво Кардозу Гимарайнш призвал мужчин ежемесячно проводить самообследование тестикул для профилактики рака. Его слова передает издание Terra.

По словам Гимарайнша, самообследование мужчинам необходимо проводить с момента полового созревания. «Хотя это встречается редко, рак яичек обычно развивается быстро, а опухоль может быть агрессивной», — предупредил он.

Доктор добавил, что необходимо обратиться к специалисту, если при пальпации мошонки возникает боль, либо обнаружились уплотнения в этой области. Кроме того, на этот вид рака может указывать увеличение размера тестикул. Любые отклонения также должны насторожить, заключил специалист.

Ранее онколог Андрей Нефедов перечислил факторы риска рака легких. Так, по его словам, вероятность возникновения заболевания повышается после туберкулеза.

