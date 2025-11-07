Мужчин призвали ежемесячно проводить самообследование для профилактики одного вида рака

Онколог Густаво Кардозу Гимарайнш призвал мужчин ежемесячно проводить самообследование тестикул для профилактики рака. Его слова передает издание Terra.

По словам Гимарайнша, самообследование мужчинам необходимо проводить с момента полового созревания. «Хотя это встречается редко, рак яичек обычно развивается быстро, а опухоль может быть агрессивной», — предупредил он.

Доктор добавил, что необходимо обратиться к специалисту, если при пальпации мошонки возникает боль, либо обнаружились уплотнения в этой области. Кроме того, на этот вид рака может указывать увеличение размера тестикул. Любые отклонения также должны насторожить, заключил специалист.

