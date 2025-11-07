В Киеве предрекли бои у Львова при одном условии

Костенко: Украина будет сражаться у Львова, если отдаст территорию

Украина будет сражаться у Львова, если отдаст территорию, находящуюся в окружении. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Говорит большой Львов».

«Если сдавать каждую территорию, которая попадает в сложную ситуацию, то завтра мы будем сражаться возле Львова. Это факт», — заявил он.

Ранее военные Вооруженных сил Украины массово сдались в плен под Красноармейском. Это произошло после того, как все попытки вырваться из окружения российских войск провалились.