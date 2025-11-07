Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:53, 7 ноября 2025Спорт

Назван фаворит Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta назвал «Арсенал» фаворитом Лиги чемпионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Action Images via Reuters / Andrew Boyers

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщается на сайте проекта.

По данным суперкомпьютера, победить должен лондонский «Арсенал». Opta повысил шансы «канониров» на титул до 23,7 процента. На втором месте в списке претендентов располагается мюнхенская «Бавария» (15,35 процента). Тройку фаворитов замыкает «Манчестер Сити» (12,73 процента).

В четырех стартовых турах общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» и «Бавария» очков не теряли. В активе «Сити» 10 баллов.

Букмекеры также считают фаворитом Лиги чемпионов «Арсенал». На победу этой команды можно поставить с коэффициентом 5,50. Второе место занимает «Бавария», успех которой оценивают коэффициентом 6,00.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет с туристами разбился на юге России

    Поднявшую с пола деньги россиянку обвинили в воровстве

    В России назвали запуск парома из Сочи в Трабзон преждевременным

    В ЕС предложили новый план против России

    Появились подробности о крушении вертолета в Дагестане

    Россиян научили готовиться к зимним путешествиям

    Артемий Лебедев дал совет живущему на Украине поклоннику

    В России подросток захотел сделать тату с Высоцким и оказался в психбольнице

    Баканов обозначил основные тренды развития космонавтики

    ВСУ атаковали автомобиль с ребенком в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости