Назван фаворит Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta назвал «Арсенал» фаворитом Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщается на сайте проекта.

По данным суперкомпьютера, победить должен лондонский «Арсенал». Opta повысил шансы «канониров» на титул до 23,7 процента. На втором месте в списке претендентов располагается мюнхенская «Бавария» (15,35 процента). Тройку фаворитов замыкает «Манчестер Сити» (12,73 процента).

В четырех стартовых турах общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» и «Бавария» очков не теряли. В активе «Сити» 10 баллов.

Букмекеры также считают фаворитом Лиги чемпионов «Арсенал». На победу этой команды можно поставить с коэффициентом 5,50. Второе место занимает «Бавария», успех которой оценивают коэффициентом 6,00.