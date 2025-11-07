Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:40, 7 ноября 2025Мир

Назван главный риск для ЕС в случае задержки репарационного кредита Киеву

Politico: Задержка кредита Киеву заставит страны ЕС обратиться к своим бюджетам
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Задержка выплаты репарационного кредита Киеву заставит страны-члены Европейского союза (ЕС) обратиться к своим собственным бюджетам для поддержки Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, весной у Киева закончатся денежные средства. В связи с этим Европейская комиссия (ЕК) активизировала переговоры с правительством Бельгии, выступающей против предоставления 140 миллиардов евро украинской стороне.

Если переговоры пройдут без результата, европейские страны будут вынуждены финансировать Украину за счет средств из своих госбюджетов. Если же Бельгию удастся переубедить, то ЕК в ближайшие недели официально внесет законопроект по репарационному кредиту.

Этот процесс также осложняется тем, что в разработке законопроекта ЕК, вероятно, примет участие Европарламент. По данным издания, это может затянуть процесс и поставить под угрозу надежды Еврокомиссии получить 140 миллиардов евро до апреля, когда, как ожидается, у Киева закончатся деньги.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия рассматривает возможность покрытия дефицита финансирования Украины за счет средств, полученных из общего долга ЕС и грантов государств-членов объединения.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о тяжелых встречных боях с ВСУ у границы

    В Европе прошли учения по сценарию возможной войны с Россией

    Родителям 30-летних россиян посоветовали торопить их с браком

    Российские войска начали зачистку окраин Красноармейска

    ФСБ задержала оправдывавшего терроризм россиянина

    Американские военные отравились неизвестным порошком на базе после приезда Трампа

    Назван главный риск для ЕС в случае задержки репарационного кредита Киеву

    Пленный рассказал об уничтожении целых рот ВСУ под Красноармейском

    Россиянам назвали сроки выплаты январских пенсий

    Главком ВСУ использовал военный бюджет Украины для лечения отца в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости