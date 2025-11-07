Назван главный риск для ЕС в случае задержки репарационного кредита Киеву

Politico: Задержка кредита Киеву заставит страны ЕС обратиться к своим бюджетам

Задержка выплаты репарационного кредита Киеву заставит страны-члены Европейского союза (ЕС) обратиться к своим собственным бюджетам для поддержки Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, весной у Киева закончатся денежные средства. В связи с этим Европейская комиссия (ЕК) активизировала переговоры с правительством Бельгии, выступающей против предоставления 140 миллиардов евро украинской стороне.

Если переговоры пройдут без результата, европейские страны будут вынуждены финансировать Украину за счет средств из своих госбюджетов. Если же Бельгию удастся переубедить, то ЕК в ближайшие недели официально внесет законопроект по репарационному кредиту.

Этот процесс также осложняется тем, что в разработке законопроекта ЕК, вероятно, примет участие Европарламент. По данным издания, это может затянуть процесс и поставить под угрозу надежды Еврокомиссии получить 140 миллиардов евро до апреля, когда, как ожидается, у Киева закончатся деньги.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия рассматривает возможность покрытия дефицита финансирования Украины за счет средств, полученных из общего долга ЕС и грантов государств-членов объединения.