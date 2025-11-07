Спорт
Назван окончательный состав сборной России по футболу на матчи с Чили и Перу

Сафонов и Головин попали в итоговый состав сборной России на матчи с Чили и Перу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Валерий Карпин и Матвей Сафонов

Валерий Карпин и Матвей Сафонов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал окончательный состав национальной команды на матчи с Чили и Перу. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В итоговый список вошли 30 футболистов. Среди них голкипер парижского ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук, хавбек «Монако» Александр Головин и форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин.

Матч с Перу пройдет 12 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Спустя три дня команда Карпина примет Чили на стадионе «Фишт» в Сочи.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

